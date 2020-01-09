https://static.news.ru/photo/2dbb9764-32ca-11ea-9b09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Рестораны быстрого обслуживания сети «Бургер Кинг» сняли рекламу с пародией на фильм «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса и подшутили над конкурентами «Макдональдс».

В ролике, сделанном для жителей боро Бронкс в Нью-Йорке, показан человек в образе талисмана кафе, «Короля бургеров», изображающего танец персонажа Хоакина Феникса. Клиентам общепита предложили бесплатный сэндвич «воппер», если они введут промо-код при заказе еды в Uber Eats.

В видео появилась строка «Клоуны иногда раздражают», которая намекает на персонажа «Макдональдс» Рональда Макдональда.

Но не беспокойтесь. Введите промо-код Kingstairs при заказе в Uber Eats и получите бесплатный «воппер». И сделайте счастливое лицо, — сообщили в ролике, процитировав известную фразу Джокера.

Как писал NEWS.ru, «Бургер Кинг» в Германии предложил посетителям бесплатные сэндвичи «вопперы» в обмен на спойлеры к фильму «Звёздные войны. Скайуокер. Восход».