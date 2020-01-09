Рестораны быстрого обслуживания сети «Бургер Кинг» сняли рекламу с пародией на фильм «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса и подшутили над конкурентами «Макдональдс».
В ролике, сделанном для жителей боро Бронкс в Нью-Йорке, показан человек в образе талисмана кафе, «Короля бургеров», изображающего танец персонажа Хоакина Феникса. Клиентам общепита предложили бесплатный сэндвич «воппер», если они введут промо-код при заказе еды в Uber Eats.
В видео появилась строка «Клоуны иногда раздражают», которая намекает на персонажа «Макдональдс» Рональда Макдональда.
Но не беспокойтесь. Введите промо-код Kingstairs при заказе в Uber Eats и получите бесплатный «воппер». И сделайте счастливое лицо, — сообщили в ролике, процитировав известную фразу Джокера.
Как писал NEWS.ru, «Бургер Кинг» в Германии предложил посетителям бесплатные сэндвичи «вопперы» в обмен на спойлеры к фильму «Звёздные войны. Скайуокер. Восход».
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