https://static.news.ru/photo/6eb85c5e-48e4-11ea-b69d-fa163e074e61_660.jpg Рене Зеллвегер Фото: Ace Pictures/Keystone Press Agency/Global Look Press

Аналитики букмекерских компаний прочат победу Рене Зеллвегер и Хоакину Фениксу на кинопремии «Оскар» в номинациях «Лучшая актриса» и «Лучший актёр» соответственно.

Коэффициент на победу Феникса составляет 1.02, и на победу Зеллвегер — 1.03.

Вторым главным претендентом в номинации «Лучший актёр» стал Адам Драйвер, сыгравший в «Брачной истории». В категории на звание актрисы года велики шансы также у Скарлетт Йоханссон, напарницы Драйвера по фильму.

Рене Зеллвегер сыграла певицу Джуди Гарлэнд в картине «Джуди». Дочь Гарлэнд, артистка Лайза Миннелли, заявила, что не планирует его смотреть, писал NEWS.ru.