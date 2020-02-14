https://static.news.ru/photo/c365a386-4f3f-11ea-92f4-fa163e074e61_660.jpg Брэдли Купер Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский актёр Брэдли Купер, предположительно, исполнит роль британского музыканта и участника группы Bee Gees Барри Гибба в грядущем байопике. Певец является единственным дожившим до сегодняшнего дня участником коллектива.

Daily Mail сообщает , что в настоящее время ведутся переговоры с Купером. Как отметил источник, несмотря на то, что актёр умеет петь, в случае его утверждения на роль ему придётся брать уроки вокала, чтобы уметь брать типичные для Гибба высокие ноты.

Сценаристом картины назначен Энтони Маккартен, написавший «Богемскую рапсодию», рассказывающую о группе Queen. Кроме того, продюсер фильма о коллективе Фредди Меркьюри по имени Грэм Кинг также будет участвовать в новом проекте.

Как писал NEWS.ru, Кинг заключил контракт с компанией Paramount Pictures, которая приобрела права на наследие семьи Гибб. Её члены были основными участниками Bee Gees.