Американский актёр Брэдли Купер, предположительно, исполнит роль британского музыканта и участника группы Bee Gees Барри Гибба в грядущем байопике. Певец является единственным дожившим до сегодняшнего дня участником коллектива.
Daily Mail
Сценаристом картины назначен Энтони Маккартен, написавший «Богемскую рапсодию», рассказывающую о группе Queen. Кроме того, продюсер фильма о коллективе Фредди Меркьюри по имени Грэм Кинг также будет участвовать в новом проекте.
Как писал NEWS.ru, Кинг заключил контракт с компанией Paramount Pictures, которая приобрела права на наследие семьи Гибб. Её члены были основными участниками Bee Gees.
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