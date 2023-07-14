Полицейские арестовали женщину, которая, по их мнению, напрямую связана со смертью внука американского актера Роберта Де Ниро, пишет издание TMZ. Сотрудники объединенной оперативной группы полиции Нью-Йорка считают, что именно она продала наркотики 19-летнему Леандро Де Ниро Родригесу. Следствие установило, что молодой человек скончался от передозировки опиоидного анальгетика, который нашли у него в квартире.
Источники в правоохранительных органах рассказали, что в Нью-Йорке взята под стражу 20-летняя американка, которая нелегально продала наркотический лекарственный препарат внуку Роберта Де Ниро.
В данный момент подозреваемая находится под следствием, и мы пока не знаем, какие обвинения ей будут предъявлены, — сообщил источник издания.
Отмечается, что власти пока не обнародовали официальную причину смерти внука американского актера. Однако мать покойного, Дрена Де Ниро, уже сделала официальное заявление: «Кто-то продал ему таблетки [с наркотиком], которые, как они знали, были опасны, но все же продали их ему».
Ранее стало известно, что 19-летний внук Роберта Де Ниро Леандро был найден мертвым в квартире на Манхэттене стоимостью $1 млн 2 июля. Источники в правоохранительных органах сообщили, что смерть молодого человека расследуется как передозировка. Рядом с его телом были найдены наркотики и принадлежности для их употребления.
Актер Роберт Де Ниро высказался о смерти 19-летнего внука Леандро и попросил не беспокоить его семью. Он заявил, что глубоко опечален в связи с произошедшим и признателен поклонникам за соболезнования и поддержку.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.