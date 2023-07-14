Арестована женщина, связанная со смертью внука Роберта Де Ниро TMZ: арестована женщина, продавшая наркотики внуку Роберта Де Ниро

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роберт Де Ниро

Полицейские арестовали женщину, которая, по их мнению, напрямую связана со смертью внука американского актера Роберта Де Ниро, пишет издание TMZ. Сотрудники объединенной оперативной группы полиции Нью-Йорка считают, что именно она продала наркотики 19-летнему Леандро Де Ниро Родригесу. Следствие установило, что молодой человек скончался от передозировки опиоидного анальгетика, который нашли у него в квартире.

Источники в правоохранительных органах рассказали, что в Нью-Йорке взята под стражу 20-летняя американка, которая нелегально продала наркотический лекарственный препарат внуку Роберта Де Ниро.

В данный момент подозреваемая находится под следствием, и мы пока не знаем, какие обвинения ей будут предъявлены, — сообщил источник издания.

Отмечается, что власти пока не обнародовали официальную причину смерти внука американского актера. Однако мать покойного, Дрена Де Ниро, уже сделала официальное заявление: «Кто-то продал ему таблетки [с наркотиком], которые, как они знали, были опасны, но все же продали их ему».

Ранее стало известно, что 19-летний внук Роберта Де Ниро Леандро был найден мертвым в квартире на Манхэттене стоимостью $1 млн 2 июля. Источники в правоохранительных органах сообщили, что смерть молодого человека расследуется как передозировка. Рядом с его телом были найдены наркотики и принадлежности для их употребления.

Актер Роберт Де Ниро высказался о смерти 19-летнего внука Леандро и попросил не беспокоить его семью. Он заявил, что глубоко опечален в связи с произошедшим и признателен поклонникам за соболезнования и поддержку.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.