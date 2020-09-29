Amazon выпустит новую версию хоррора «Колдовство»

https://static.news.ru/photo/d968975a-0255-11eb-b00d-fa163e074e61_660.jpg Фото: imdb.com

Стриминговый сервис Amazon Prime Video готовит к выпуску обновлённую версию классического хоррор-фильма «Колдовство», вышедшего в 1996 году. Премьера намечена на 27 октября.

Картина рассказывает о группе девушек-подростков, которые решили поэкпериментировать с колдовством, чтобы решить свои проблемы в жизни, и столкнулись с неведомой силой.

Картина была прохладно принята критиками, но неожиданно оказалась хитом кинопроката, и в последствии лента стала одним из главных хорроров 1990-х годов.

В новой версии главную роль исполнит Кэйли Спэни, известная по картине «Власть». В проекте также примут участие Дэвид Духовны и Мишель Монаган, сыгравшая в боевике «Миссия невыполнима», сообщает Screen Rant.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер комедийного фильма «Вампиры против Бронкса». Премьера намечена на 2 октября.