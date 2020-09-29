Вышел трейлер комедии «Вампиры против Бронкса»

Фото: Netflix

В российской версии стримингового сервиса Netflix будет добавлена отметка 18+ к мультфильмам, в которых раскрывается ЛГБТ-тематика. Посмотреть такие картины можно только через обычный, недетский аккаунт.

На особенность интерфейса русифицированного интерфейса платформы обратил внимание бывший глава пастафарианской церкви Михаил Самин. Он заявил, что несмотря на отметку все проекты доступны в категории Kids TV. В начале просмотра...