Вышел трейлер комедии «Вампиры против Бронкса»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер комедийного фильма Vampires vs. the Bronx («Вампиры против Бронкса»). Премьера намечена на 2 октября.
Режиссёром картины выступил Османи Родригез, известный как постановщик скетчей в юмористическом скетч-шоу Saturday Night Live. Лента расскажет о нью-йоркских подростках, которые должны спасти свой район от банды вампиров.
Трое смелых парней из стремительно джентрифицируемого района Бронкса наткнулись на зловещий заговор, цель которого — высосать всю жизнь из их родного сообщества, — говорится в описании ролика.
Главные роли в ленте исполнили Джейден Майкл, Грегори Диаз IV, Сара Гадон и Шей Уигэм. Также в комедии принял участие рэпер Method Man из группы Wu-Tang Clan.
Как писал NEWS.ru, российское подразделение кинокомпании Universal Pictures опубликовало трейлер комедийного хоррора «Дичь» американского режиссёра Кристофера Лэндона, известного по фильму «Паранойя». Премьера намечена на 3 декабря.
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