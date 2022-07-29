В российском аналоге Instagram будет своя криптовалюта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стартап Lagooona, созданный для замены запрещенной в РФ соцсети Instagram, намерен разработать и ввести в оборот собственную криптовалюту. Об этом в интервью NEWS.ru рассказал руководитель проекта Алексей Тартыков.

«Мы хотим разработать стейблкоин (криптовалюта, соответствующая реальной. К примеру, когда за одну монету дается один евро или доллар. — NEWS.ru). Его привяжем к рублю. Им смогут оплачивать баннеры и разные интеграции наши рекламодатели. Покупать эту криптовалюту можно будет за рубли, а вывести деньги из нее можно на банковскую карту», — сказал Тартыков.

Также бизнесмен намерен создать NFT (невзаимозаменяемые токены, чаще всего передающие их владельцу права на уникальные фото, картинки, видео- и аудиофайлы). К таким токенам планируется привязать аватары и фотографии пользователей, чтобы они могли ими торговать.

«Мы создадим для этих целей собственный маркетплейс внутри приложения — аналог американского OpenSea (на платформе можно создавать, покупать и продавать NFT. — NEWS.ru)», — добавил Тартыков.

Напомним, что доступ к Instagram был заблокирован Роскомнадзором 14 марта за «призывы к насилию против россиян». Российские разработчики после этого начали создавать аналоги.