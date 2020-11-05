«Сбер» ищет возможность покупки Lenta.ru и Газета.Ru

https://static.news.ru/photo/83e4bebc-1f51-11eb-8956-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Сбер» обратился в администрацию президента России для поиска вариантов покупки интернет-изданий Lenta.ru и Газета.Ru, входящих в группу Rambler.

На данный момент российское законодательство не допускает банк к владению интернет-СМИ. В акционерном капитале Сбербанка на 31 августа 2020 года 43,5% принадлежит юрлицам — нерезидентам РФ, передаёт РБК.

Издание уточняет, что по закону «О СМИ» от 2016 года иностранцам запрещено владеть более 20% в компании — учредителе любого российского СМИ. Недавно Сбербанк объявил об увеличении своей доли в Rambler c 55% до 100% — свою часть продаст Александр Мамут.

Существует несколько вариантов покупки интернет-СМИ. Во-первых, для Сбербанка могут сделать исключение, изменив закон о СМИ и наделив, например, правительство правом делать исключения для определённых сделок и компаний, считает партнёр коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов.

Другой вариант — найти номинального владельца. Основным владельцем СМИ может остаться физическое лицо. Перевод юрлица, выполняющего функции учредителя СМИ, на сотрудника практиковался в 2015 году, когда в преддверии запрета на участие иностранцев медиакомпании перестраивали структуру своей собственности. Поэтому ничто не мешает Сбербанку учредить российское юридическое лицо, например некоммерческую организацию, предусмотрев в уставе все необходимые оговорки, вытекающие из требований закона «О СМИ», констатирует бывший сопредседатель Совета по правам человека и один из авторов первой редакции документа Михаил Федотов. По его словам, такое лицо вполне легально может выступить учредителем СМИ или иметь в капитале более 20%, однако в этом случае Сбербанк должен отдавать себе отчёт в том, что тогда СМИ станут юридически независимыми от него и подконтрольных ему компаний.

В-третьих, можно закольцевать структуру собственности. Так, американская медиагруппа Conde Nast, издатель журналов Vogue, GQ и Glamour, никогда не раскрывала, как из-за принятых ограничений она изменила структуру своей собственности в России. Но из базы СПАРК следует, что собственность АО «Конде Наст» была закольцована. Единственным владельцем головного АО, учредителя российских версий изданий выступает ООО «Монтроуз», в котором у американской Conde Nast только 18%, а 82% — у АО «Лайфстайл Медиа». Оно, в свою очередь, на 98% принадлежит головному АО «Конде Наст» (2% — у американской Conde Nast). В результате российское АО «Конде Наст» принадлежит фактически самому себе.

Есть и радикальный вариант — лишить интернет-издания статуса СМИ. В этом случае отпадёт необходимость соответствовать нормам отраслевого закона. Но, отказавшись от статуса СМИ, интернет-издания автоматически потеряют и присущие журналистам права.

Ранее NEWS.ru писал, что Сбербанк приобрёл у Газпромбанка и Ростеха 36% акций в совладельце Mail.ru Group — компании «МФ Технологии» (владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group). Сумма сделки оценивается в 11,3 млрд рублей. Финансовая организация также получит одно место в совете директоров Mail.ru Group. На это право претендует первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис. После завершения всех процедур в число акционеров «МФ Технологии» вошли: «МегаФон» (доля 45%), Сбербанк (36%), Ростех (10%), USM Holdings (9%).