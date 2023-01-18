Российский банк начал продажу инвестиционных бриллиантов

Совкомбанк и алмазодобывающая компания АЛРОСА заключили соглашение об организации продажи бриллиантов частным лицам. Отмечается, что клиенты банка смогут выбрать индивидуальный драгоценный камень с желаемыми характеристиками массой от двух карат.

Кроме того, клиенты Совкомбанка могут приобрести набор с единой ценой за карат и опцией обратного выкупа («Бриллиантовую корзину») на сайте программы ALROSA Diamond Exclusive. При этом, согласно налоговому законодательству, с физических лиц не будет взиматься НДС в размере 20%.

Бриллианты наряду с драгметаллами традиционно считаются одним из самых привлекательных направлений инвестирования и используются для долгосрочного вложения средств. Цены на инвестиционные бриллианты привязаны к мировым, при этом все расчеты происходят в рублях. Также на инвестиционную привлекательность бриллиантов влияют ограниченные мировые запасы алмазов и исчерпание месторождений.

В прошлом году мы наблюдали повышенный спрос на золотые слитки со стороны частных клиентов, для которых покупка драгметаллов стала альтернативой валютным сбережениям. Поэтому мы рассчитываем, что бриллианты станут таким же востребованным инструментом диверсификации портфеля у инвесторов, — заявила управляющий директор Sovcombank Wealth Management Екатерина Серединская.

Все бриллианты сертифицированы в независимой геммологической лаборатории. Для «Бриллиантовых корзин» предусмотрена опция обратного выкупа. Обратная реализация редких бриллиантов также возможна на площадках АЛРОСА.