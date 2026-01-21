Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 11:43

Эксперт рассказал о необычной проблеме китайских машин

Автоэксперт Баканов: зимой в китайских машинах часто надо включать ручной режим

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Часто у китайских машин зимой проявляется специфическая проблема, которой нет у европейских или японских автомобилей — климат-контроль работает плохо, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Петр Баканов. По его словам, если климат-контроль не справляется в автоматическом режиме, то надо переходить в ручной.

Например, у европейцев достаточно было выставить 19-22 градуса и режим авто. А вот на китайских машинах часто этого не хватает. И нужно выставлять 24 градуса. Да и тогда могут мерзнуть ноги, а голове при этом уже жарко. Но проблема решается просто — в морозы надо переводить климат-контроль в ручной режим работы, — рассказал Баканов.

По словам эксперта, переход в ручной режим решает проблемы странной работы климат-контроля. Лучше всего поставить обдув на стекло, чтобы оно не обмерзало и не запотевало, и в ноги.

Ранее автоэксперт Елена Лисовская рассказала, с какой скоростью нужно ездить на морозе. По ее словам, в сильные холода автомобилям рекомендуется двигаться со скоростью почти в два раза меньше, чем обычно.

