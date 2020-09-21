Квят заявил о желании взять уроки борьбы у Нурмагомедова

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Российский пилот команды «Формулы-1» «Альфа Таури» Даниил Квят заявил о желании взять уроки борьбы у бойца MMA Хабиба Нурмагомедова.

Соответствующая информация представлена в группе «Ред Булл» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам пилота, он не знаком с соотечественником, однако очень хотел бы с ним познакомиться. Квят также рассказал о встрече с бойцом MMA Конором Макгрегором. По его словам, ирландец очень приятный в общении человек.

Квят в текущем сезоне «Формулы-1» занимает 14-е место в личном зачёте гонщиков. Его лучший результат — седьмое место на Гран-при Тосканы.

Ранее NEWS.ru писал, что 35-летний пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Тосканы.

Второе место досталось его партнёру по команде представителю Финляндии Валттери Боттасу, третье — гонщику «Ред Булла» Александру Албону.