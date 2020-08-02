Хэмилтон стал победителем Гран-при Великобритании

https://static.news.ru/photo/fa2150ce-d4d1-11ea-873c-fa163e074e61_660.jpg Льюис Хэмилтон Фото: HOCH ZWEI/Pool/Will Olive/Global Look Press

Пилот команды «Мерседес» англичанин Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании — этапа чемпионата мира по автогонкам класса «Формулы-1».

Это его третья победа подряд в нынешнем сезоне и седьмая на домашнем этапе. В этом плане Хэмилтон превзошёл Алена Проста, который побеждал во Франции шесть раз, и стал рекордсменом «Формулы-1».

Вторым гонку завершил пилот «Ред Булл» из Нидерландов Макс Ферстаппен, третьим финишировал монегаск Шарль Леклер, выступающий за команду «Феррари».

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят был вынужден сойти с дистанции из-за аварии. Он не смог продолжать гонку из-за того, что его болид получил значительные повреждения после удара о заграждение.

Ранее NEWS.ru писал, что Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии. По количеству побед на одном и том же Гран-при он повторил рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера.