Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись на Гран-при Великобритании

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен врезался в британца Льюиса Хэмилтона («Мерседес») на первом круге Гран-при Великобритании «Формулы-1», после чего попал в аварию.
Борьба между гонщиками шла на протяжении первых поворотов трассы, и на одном из них Ферстаппен зацепил болид Хэмилтона колесом и вылетел в барьеры.
Definitely the— #EndChildMarriage (@mwanyumahope)
#F1Sprintis way way higher @ #BritishGP. This ain't my kind of opening lap... I feel bad for #verstappenand #Hamilton pic.twitter.com/GaJVzWt0VB July 18, 2021
На трассу выехала машина безопасности, гонка была остановлена красными флагами, а через некоторое время продолжилась. Хэмилтон был наказан 10-секундным штрафом. Ферстаппен выбыл из борьбы.
Ранее стало известно, что этап «Формулы-1» в 2023 году пройдёт в Санкт-Петербурге.