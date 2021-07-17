Ферстаппен и Хэмилтон столкнулись на Гран-при Великобритании

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Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен врезался в британца Льюиса Хэмилтона («Мерседес») на первом круге Гран-при Великобритании «Формулы-1», после чего попал в аварию.

Борьба между гонщиками шла на протяжении первых поворотов трассы, и на одном из них Ферстаппен зацепил болид Хэмилтона колесом и вылетел в барьеры.

На трассу выехала машина безопасности, гонка была остановлена красными флагами, а через некоторое время продолжилась. Хэмилтон был наказан 10-секундным штрафом. Ферстаппен выбыл из борьбы.

Ранее стало известно, что этап «Формулы-1» в 2023 году пройдёт в Санкт-Петербурге.