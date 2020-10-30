Бедный мальчик: Квят уже не знает, как зацепиться за «Формулу-1»

В воскресенье, 1 ноября, пройдёт итальянский этап Гран-при Эмилии-Романьи в рамках чемпионата мира «Формулы-1». Наконец, мы увидим знаменитый «Автодром Энцо и Дино Феррари» со своими особенностями трассы. Но стоит ли ожидать интригу? Вряд ли. Совершенно очевидно, что именно «Мерседес» по итогам сезона заберёт Кубок Конструкторов. Единственный, о ком стоит переживать, — российской пилот «Альфа Таури» Даниил Квят. NEWS.ru объясняет, почему именно на нём нужно сделать такой акцент.

Трасса

«Формула-1» не видела эту трассу 14 лет. И вот в этот сумасшедший год автодром возвращается. Пожалуй, нас ждёт один из самых интересных и опасных этапов Гран-при. Особенностью трассы является то, что она очень узкая. Так что большого количества обгонов ожидать не стоит. А тем, кто находится позади планеты всей, придётся надеяться только на аварии, которые ожидаются в довольно большом количестве. Теперь трасса ещё и длиннее, а пилоты остались без пятничной тренировки. Это было сделано для того, чтобы спортсмены чуть больше отдохнули. Правильное ли решение? Сомнительно. У гонщиков останется только квалификация в субботу и воскресная гонка, то есть один день на изучение автодрома и понимание специфики трассы. Говорят, что в следующем сезоне именно так и будут строиться все этапы Гран-при.

Трасса гран-при Эмилии-Романьи Sentoan/wikimedia.org

Очевидно, даже без тренировки в пятницу, 30 октября, изменится немногое. Пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона уж точно не остановить. Британец, ставший абсолютным лидером «Формулы-1» после победы в Португалии, не намерен тормозить на достигнутом. А противники, которые на его фоне кажутся беспомощными, только помогут взять новые высоты. Даже напарник Валттери Боттас, с какой стороны ни посмотреть, не соперник Льюису. А по силам конкурировать с Боттасом способен только Макс Ферстаппен из «Ред Булла». Но с Хэмилтоном — никто. Однако даже если мир перевернётся, и голландец одержит победу в воскресной гонке, это не остановит «Мерседес» от завоевания Кубка конструкторов. Объективно, в этом году «Серебряные стрелы», как и в последние несколько лет, находятся на вершине мира.

Интриге всё равно быть

Если по пьедесталу всё в целом понятно, то середина остаётся под вопросом. «Феррари», «Рено» и «Альфа Таури» (в лице Пьера Гасли, который уже продлил договор с командой) точно пощекочут нервы. А если к ним ещё присоединятся и «Макларен» с «Рейсинг Пойнт», то можно будет сойти с ума от напряжения.

Hasan Bratic/Global Look Press

В каждой из команд есть лидер, который то и дело хочет закрепиться и продолжить выступления. Вот за кем уж точно хочется наблюдать регулярно — это за Гасли и Даниэлем Риккардо («Рено»), которые готовы разорвать друг друга на трассе. Следом за ними вызывают неподдельный восторг Сайнс и Перес, иногда врывающиеся в борьбу француза и австралийца. В этот раз они точно покажут всё, на что способны. Никто не хочет уходить, как россиянин Даниил Квят.

Последние дни Квята

После максимального провала в Португалии российский пилот Даниил Квят лично признавал, что этап для него был плохим. Не нужно разбираться в автогонках, чтобы понять, что после такого заезда (занял последнее место) в «Королевских гонках» он точно не останется после окончания текущего сезона. Сам россиянин несмотря ни на что пообещал «выложится на максимум» в оставшихся гонках.

Нужно продолжать цепляться за шансы до последнего. В последних пяти гонках сезона я выложусь на максимум, а потом — будь что будет, — цитирует Квята Motorsportweek.

Сказанное им — это уже крик души, бедный мальчик. С одной стороны, здорово, конечно, что у него, как у настоящего спортсмена прослеживается порыв цепляться до последнего , с другой — можно уже потихоньку начинать забывать, как Даниил выглядит. Скоро в «Альфа Таури» будет блистать японец Юки Цунода, которого руководство команды заприметило уже давно.

Тем не менее именно за Квятом следует внимательнее следить. Помнится, Даниил не всегда финишировал последним. В этом сезоне ему удавалось подниматься выше десятого места, пусть и всего несколько раз. Тогда он блеснул отличными тактическими действиями, просчитывал всевозможные положительные для себя ходы и действовал на дороге с холодным разумом. Хочется верить, что подобное произойдёт и в Италии. Сейчас ему, как никогда, необходимо отбросить все переживания и накал, полностью сосредоточившись на гонке. Да, объективно, болид не позволит ему конкурировать за пьедестал, и очень жаль, но в десятке он может оказаться совершенно спокойно.