Власти Токио дополнительно выделят $420 млн из-за ЧС по коронавирусу

https://static.news.ru/photo/1559bd92-8eb2-11ea-ad34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Администрация Токио подготовила проект дополнительного бюджета в размере 44,9 млрд иен ($420 млн) на время действия режима чрезвычайной ситуации, продлённого до 31 мая из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила губернатор японской столицы Юрико Коикэ.

По её словам, средства будут направлены на оснащение медицинских учреждений и поддержку бизнеса, пострадавшего из-за вынужденного прекращения деятельности в связи с распространением коронавируса.

Прошу вас на время ЧС не покидать свои дома и не выезжать за пределы Токио без необходимости. Избегайте людных мест и тщательно мойте руки, — цитирует ТАСС губернатора.

Ранее NEWS.ru писал, что японские власти приняли решение о продлении режима чрезвычайной ситуации до 31 мая в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр страны Синдзо Абэ в ходе заседания правительственного штаба. При этом он отметил, что ограничения могут снять досрочно.

ВОЗ объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года, 11 марта 2020 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, погибли свыше 251 тысячи, выздоровели более 1,1 млн.

В России на 5 мая общее число инфицированных достигло 155 370 (+10 102 за последние сутки), 19 896 пациентов выздоровели (+1770 за последние сутки), умер 1451 человек (+95 за последние сутки). В Москве 80 115 заболевших (+5714 за последние сутки), 7870 выздоровели, 816 умерли.