Власти Гонконга бесплатно раздадут жителям многоразовые маски

https://static.news.ru/photo/9b18fe30-8da8-11ea-b3ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ju Huanzong/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Правительство Гонконга решило бесплатно раздавать жителям района медицинские многоразовые маски для защиты от коронавирусной инфекции.

Мы исходим из того, чтобы у каждого была надёжная многоразовая маска. Подготовительные работы вступили в завершающую стадию, — привели сообщение представителя Департамента инноваций и технологий Гонконга в ТАСС.

Отмечается, что более 7,5 млн человек смогут получить маски после онлайн-регистрации.

Однако жители усомнились в этих мерах поддержки от властей, так как многие уже закупили маски, а эпидемия идёт на спад.

Ранее NEWS.ru писал, что врач объяснил пользу ношения медицинских масок во время пандемии коронавируса. Он отметил, что это поможет уменьшить распространение вируса.