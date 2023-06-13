Вирусолог заявил об опасности нового вируса из Таиланда Вирусолог Волчков: новый вирус в Таиланде появился из-за неочищенной питьевой воды

Фото: Teera Noisakran/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новый вирус в Таиланде мог появиться из-за неочищенной питьевой воды, предположил в беседе с NEWS.ru вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Он также отметил, что с большой вероятностью можно утверждать, что инфекция является известным заболеванием, опасность от которой можно купировать. В качестве мер борьбы вирусолог предложил ввести локальный карантин.

Скорее всего, это вирусная инфекция, поскольку не действуют антибиотики. Инфекция могла появиться из-за неочищенной питьевой воды. Это очень распространенная ситуация в южных странах. С вероятностью 99%, если это вирус, то он известный. Конечно, прямая опасность для туристов есть, но бить тревогу или нет, станет ясно после результатов из лаборатории. Безусловно, нужно предотвратить распространение инфекции, то есть ввести локальный карантин, — сказал специалист.

Волчков отметил, что в случае бактериальной инфекции следует лечиться антибиотиками, в случае вирусной — установить причину возникновения и тип инфекции, и тогда подбирать лечение.

Обычно в таких случаях наблюдается существенная потеря жидкости, поэтому также следует помогать восстанавливать необходимый объем жидкости. Серьезный дисбаланс электролитов может иметь серьезные последствия, особенно среди детей, потеря более 30% для них может быть смертельна, — рассказал Волчков.

Как сообщалось ранее, курортный остров Пхукет в Таиланде поразила неизвестная болезнь, патоген которой на сегодняшний день не установлен. По мнению ученых и медицинских чиновников, вирус мог попасть в воду для льда и в питьевую воду в связи с сезоном дождей.