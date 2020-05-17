В Туркмении продлили ограничения на международные перелёты

Авиакомпания «Туркменские авиалинии» сообщила о продлении сроков отмены всех международных перелётов. Ограничения затянутся до 20 июня 2020 года.
В связи с пандемией коронавируса COVID-19 продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании до 20 июня 2020 года включительно, — цитирует сообщение РИА Новости.
Представители авиаперевозчика подчеркнули, что пассажиры с отмененных рейсов могут оформить заявление на возврат денежных средств. Также им предложили дождаться возобновления перелётов и перебронировать билеты.
Ранее NEWS.ru писал, что Турция разрешила въезд в страну гражданам из других государств. В перечень на свободный въезд попала и Туркмения.