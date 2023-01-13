В Госдуме сообщили о возможности провокации Японии и США в районе Курил Депутат Вассерман: США и Япония могут устроить военную провокацию в районе Курил

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США и Япония после переговоров премьер-министра Фумио Кисиды и президента Джо Байдена в Белом доме могут устроить военную провокацию у границ России — в том числе в районе Курильских островов, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, таким образом Токио мог бы обосновать необходимость милитаризации, чтобы продолжить наращивать мощь cил самообороны — аналога вооруженных сил, которые Япония не может иметь из-за итогов Второй мировой войны. Парламентарий добавил, что Япония играет серьезную роль в планах США по сдерживанию крупных игроков в Азии как в военном, так и в экономическом плане, пишет «ПолитРоссия».

Япония сейчас занимается восстановлением своей боевой мощи — наращивает так называемые cилы самообороны, поскольку создание полноценных вооруженных сил для них невозможно по условиям полной капитуляции. Провокации вполне возможны, как способ Токио обосновать необходимость милитаризацию, — сказал Вассерман.

Депутат выразил сожаление из-за того, что японские власти могут продолжить слепо идти на поводу у Вашингтона. Он напомнил, что когда в конце 90-х США добились от Токио резкого поднятия курса йены, японская экономика впала в стагнацию, которая продолжается уже четверть века. Американцам это позволило избежать скупки значимого имущества в стране японскими предпринимателями, тогда как для жителей Японии это обернулось экономической катастрофой.

Политолог Борис Подопригора ранее заявил, что уровень жизни в США и на Западе таков, что там все боятся ядерной войны и не готовы идти на такие жертвы, поэтому Вашингтон на самом деле не стал бы использовать ядерное оружие для защиты Японии. Комментируя заявление министра обороны США Ллойда Остина о готовности защитить Японию с помощью ядерного арсенала, эксперт подчеркнул, что вне зависимости от событий в тех или иных регионах, страны НАТО не захотят идти на применение орудий массового поражения. По его словам, на Японию сейчас вряд ли кто-то покусился бы, поэтому такое заявление могло быть сделано Штатами в качестве рекламы.