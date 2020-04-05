Ущерб правительственным объектам от протестов в Гонконге достиг $7,9 млн

https://static.news.ru/photo/c484696c-77d7-11ea-bae4-fa163e074e61_660.jpg Фото: /Miguel CandelaGlobal Look Press

Общий ущерб правительственным зданиям от действий радикальных демонстрантов во время массовых беспорядков в Гонконге составил 61 млн гонконгских долларов ($7,9 млн).

Согласно специальному докладу местных властей, департамент по делам архитектуры и градостроительства был вынужден отремонтировать четыре десятка объектов, в том числе полицейские участки.

Больше всего пострадал комплекс Законодательного совета, который 1 июля прошлого года подвергся штурму и многочисленным актам вандализма со стороны сотен радикалов в масках. На ремонт здания потрачено почти $2 млн. Ещё около $1,2 млн ушло на реновацию правительственных офисов в районе Чэн Ша Вань в материковой части города. Участники беспорядков также разрушали, забрасывали бутылками с зажигательной смесью и краской целый ряд других объектов, передаёт China Daily.

Ранее NEWS.ru писал, что крупнейшая японская газета The Yomiuri Shimbun опубликовала рейтинг главных событий уходящего года по версии её читателей. В опросе приняли участие около 12 тысяч человек. Лидером рейтинга стали длящиеся с весны 2019 года протесты в Гонконге.