Свинья убила мясника тесаком на скотобойне в Гонконге

Фото: shutterstock.com

В Гонконге мясник погиб от удара тесаком при попытке зарезать свинью на скотобойне, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию. Мужчина подстрелил животное из электрошокера, но оно очнулось и повалило его на землю. В тот момент у него в руках был тесак.

Инцидент произошел 20 января на скотобойне Шеунг-Шуй на окраине Гонконга. По данным полиции, коллега мясника обнаружил его без сознания с тесаком в руке и раной на левой ноге. Врачи экстренно госпитализировали его, но спасти не смогли. Департамент труда начал проверку по факту случившегося.

Министерство труда выражает глубочайшее сочувствие семье погибшего. Мы завершим расследование как можно скорее, чтобы установить причину аварии и ответственных лиц. Примем меры в соответствии с законом, если будут нарушения законодательства об охране труда, — говорится в сообщении ведомства.

11 января стало известно, что второй за год случай нападения свиньи на человека произошел в поселке Тельма Усольского района Иркутской области. Летом 2022 года в том же поселке хряк прокусил ногу 62-летнему мужчине, который в результате умер от потери крови. Животное напало на сибиряка, когда тот отгонял вилами от своего двора поросят, разгуливающих без присмотра. На этот раз жертвой озверевшей свиньи чуть не стал 56-летний мужчина, зашедший накормить скот. При этом местные жители говорят, что бродячих свиней на улицах больше нет.