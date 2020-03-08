https://static.news.ru/photo/1fe6bd68-6109-11ea-9c2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: 日本相撲協会公式/twitter.com

Весенний турнир по сумо на Кубок императора Японии в Осаке впервые в истории проходит без участия зрителей в связи с риском распространения коронавируса нового типа.

Общественное телевидение Страны восходящего солнца ведёт прямую трансляцию поединков. Если у кого-то из участников соревнования будут выявлены признаки заболевания и подтверждён диагноз COVID-2019, турнир прекратится, предупредили в Федерации сумо Японии.

Обычно турнир посещают тысячи зрителей, особо популярны схватки двух ёкодзун, которые проходят в последний день соревнований. В 2020 году турнир при условии, что никто из участников не заболеет, продлится до 22 марта, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, власти Венгрии отменили церемонию 15 марта в Будапеште по случаю Дня начала революции и освободительной борьбы 1848–1849 годов из-за распространения коронавируса.