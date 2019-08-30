https://static.news.ru/photo/062f1388-cc77-11e9-9926-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mao Siqian/Xinhua/Global Look Press

Минимум 31 человек получил травмы в ходе стычки между протестующими против закона об экстрадиции и полицейскими в Гонконге.

Пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в больнице. Полиция применяла слезоточивый газ и машины с водяными пушками. Против задержанных в метро участников беспорядков сотрудники правоохранительных органов использовали дубинки и перцовый газ, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru ранее, полиция Гонконга применяет для разгона участников акции протеста водомёты, заряженные водой синего цвета, и слезоточивый газ. По словам стражей порядка, подкрашенная вода применяется для того, чтобы «отметить» протестующих, которые впоследствии будут задержаны.

В полиции добавили, что спецсредства были задействованы после «неоднократных и тщетных предупреждений».