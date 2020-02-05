Врачи проверяют пассажиров круизного судна, пришвартованного у крупнейшего морского вокзала Гонконга Кайтак, на предмет заражения коронавирусом.
«В заложниках» на корабле оказались более 1800 человек. Меры предосторожности были приняты из-за трёх пассажиров, ранее совершавших круиз на этом судне из китайского порта Наньша во Вьетнам и обратно. У них был диагностирован коронавирус.
Как
Ранее в Гонконге была зафиксирована первая смерть от коронавируса. Скончался 39-летний мужчина, страдавший от хронического заболевания.
Как писал NEWS.ru, в порту японского города Иокогама в карантин поместили судно Diamond Princess, на борту которого находятся более 3700 человек. Коронавирус был диагностирован у 10 из них. По словам одного из пассажиров, отрезанными от внешнего мира люди будут оставаться в течение двух недель. На лайнере находятся двое граждан России.
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