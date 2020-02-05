https://static.news.ru/photo/58b94784-47e9-11ea-8c23-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Peng/Xinhua/Global Look Press

Врачи проверяют пассажиров круизного судна, пришвартованного у крупнейшего морского вокзала Гонконга Кайтак, на предмет заражения коронавирусом.

«В заложниках» на корабле оказались более 1800 человек. Меры предосторожности были приняты из-за трёх пассажиров, ранее совершавших круиз на этом судне из китайского порта Наньша во Вьетнам и обратно. У них был диагностирован коронавирус.

Как сообщает CNN, 30 членов экипажа чувствуют себя неважно, однако все они находятся в стабильном состоянии. Трое жаловались на лихорадку, у одного из них был диагностирован грипп.

Ранее в Гонконге была зафиксирована первая смерть от коронавируса. Скончался 39-летний мужчина, страдавший от хронического заболевания.

Как писал NEWS.ru, в порту японского города Иокогама в карантин поместили судно Diamond Princess, на борту которого находятся более 3700 человек. Коронавирус был диагностирован у 10 из них. По словам одного из пассажиров, отрезанными от внешнего мира люди будут оставаться в течение двух недель. На лайнере находятся двое граждан России.