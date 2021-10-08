«Просто позор»: Путина просят вмешаться в скандал с Юматовым из «Офицеров»

NEWS.ru выяснил подробности готовящегося открытого письма Владимиру Путину, в котором Лев Лещенко, Александр Ширвиндт, Сергей Никоненко и другие деятели культуры просят президента России лично вмешаться в спорную и, как они считают, позорную ситуацию между авторами мемориальной доски Георгию Юматову (1926-1997) на доме, где жил народный артист РСФСР, исполнитель главной роли в культовом фильме «Офицеры», и отказавшими им в установке барельефа столичными чиновниками. Мы поговорили с обеими сторонами конфликта — авторами инициативы о создании доски и председателем художественно-экспертного совета по скульптуре, монументальному и декоративному искусству при департаменте культурного наследия Москвы Салаватом Щербаковым, которого после установки его памятника князю Владимиру на Боровицкой площади называют «главным скульптором России». И выяснили, почему открытие доски актёру-фронтовику Юматову вызвало такой скандал и неужели эту проблему нельзя решить без участия президента.
«Пришлось доказывать, что Юматов воевал, был награждён и родился в Москве»
Автор идеи о мемориальной доске Георгию Юматову — композитор и режиссёр Вячеслав Моцардо, друг Василия Ланового. Пять лет назад они решили, что было бы справедливо увековечить память актёра, сыгравшего вместе с Лановым в фильме «Офицеры» (1971 год), и установить доску на доме, в котором жил артист.
Юматов остаётся символом отечественного офицерства, даже большим, чем сам Василий Семёнович. У Ланового на съёмках «Офицеров» было пять съёмочных дней, а Юматов снимался почти полгода, — рассказал NEWS.ru Вячеслав Моцардо.
Кроме того, напоминает Моцардо, Георгий Юматов не понаслышке знал, что «есть такая профессия — Родину защищать», поскольку был участником Великой Отечественной войны.
Если вы помните сцену в фильме «Офицеры», где главный герой Алексей Трофимов в исполнении Юматова поворачивается спиной к жене Любе (её играет Алина Покровская. — NEWS.ru) и снимает майку, на его теле отчётливо виден огромный шрам. Так вот это не грим, а реальное ранение ветерана Великой Отечественной войны Юматова, который в 16 лет юнгой попал на военный корабль, несколько раз находился на волоске от гибели, был награждён боевыми наградами, — подчёркивает Моцардо.
Все эти очевидные вещи Вячеславу Моцардо пришлось подтверждать документами — таково было требование департамента культурного наследия Москвы, отвечающего в том числе за размещение мемориальных досок.
Он признаётся, что необходимость сбора доказательств того, что «Юматов, так сказать, достоин мемориальной доски», поначалу сильно удивила его. Но порядок есть порядок, пришлось обращаться в архивы. Сбор всех справок занял у Моцардо около года.
Документы я собирал сам. Обращался во фронтовые архивы и в киноархив, собирая доказательства, что Георгий Александрович и фронтовик, и награждён медалями и орденами, и москвич, и снимался в кино, и его знает и любит народ. Как будто департамент культурного наследия Москвы никогда не смотрел фильм «Офицеры», — говорит композитор и режиссёр.
Наконец, разрешение на изготовление мемориальной доски Юматову было получено. После чего Вячеслав Моцардо сам нашёл скульптора в Санкт-Петербурге, который бы выполнил работу.
Установка доски Юматову была последней волей Ланового
Параллельно, рассказывает Моцардо, он искал денежные средства на материалы и оплату работы скульптора. Часть суммы взял из собственных сбережений и из средств возглавляемого им международного культурного центра «Слава». Но денег не хватило. Пришлось обращаться в различные военные и патриотические организации, на «Мосфильм», киностудию имени Горького, где много снимался Юматов.
Руководители различных военных и патриотических организаций любят публично рассказывать, будто они выросли на фильме «Офицеры». Однако денег на доску памяти Юматова не дали ни те, ни другие, сказав, что «денег нет». Я плюнул и пошёл «с шапкой по кругу» — к своим друзьям, которые частным образом выделили недостающую сумму «на Юматова», — признался Моцардо.
В январе 2021 скончался Василий Лановой. По словам Вячеслава Моцардо, незадолго до смерти, во время последнего разговора актёр, который тогда уже лежал в больнице после заражения коронавирусной инфекцией, просил его ни в коем случае не оставлять идею установки меморильной доски Юматову, интересовался новостями о почти готовом барельефе (работа была закончила в начале весны 2021-го). Моцардо и Лановой надеялись, что доску удастся торжественно открыть в марте 2021 года, когда со дня рождения Георгия Юматова исполнилось бы 95 лет, либо в апреле (к 50-летию выхода на экраны фильма «Офицеры»).
Однако Лановой умер, и Моцардо дал себе слово исполнить последнюю волю артиста. И тут на его пути неожиданно встал... художественно-экспертный совет по скульптуре, монументальному и декоративному искусству при департаменте культурного наследия Москвы.
«Члены худсовета называли доску Юматову «мусором»
Члены худсовета, эмоционально рассказывает Вячеслав Моцардо, «жёстко зарубили» уже готовый барельеф — запретили устанавливать и велели переделать.
Сказали, что это — мусор. Лично мне так и заявили в лицо! Будто бы (на монументе. — NEWS.ru) у Юматова плечо выпирает. Но вы посмотрите, какие мемориальные доски этот же худсовет разрешает устанавливать. Например, доска Алексею Баталову на знаменитом Доме на Набережной, в котором он жил, весьма спорная в художественном смысле: выпирает не только плечо, но и всё остальное. Барельеф Юматова, на мой взгляд, выполнен в разы талантливее, — отмечает режиссёр.
По словам Вячеслава Моцардо, члены худсовета намекнули ему, что «если бы мемориальную доску выполнил не петербуржский скульптор, а кто-то из своих, московских, лучше всего член этого же худсовета, то проблемы бы не возникло, и доска бы уже висела на доме Юматова».
А так не разрешили, выставив целый список якобы недочетов барельефа, которые нам нужно теперь устранять, переделывать, заказывать новую доску, снова собирая деньги с миру по нитке. Хотя многие артисты, в том числе именитые, обладающие художественным вкусом, видели и высоко оценили данный барельеф — например, Сергей Никоненко, Людмила Хитяева, Александр Панкратов-Чёрный и многие другие выдающиеся деятели российской культуры. Им доска Юматова понравилась. Но для худсовета их мнение, видимо, не является авторитетным, — негодует композитор и режиссёр.
«Произошло недоразумение, но случай решаемый»
Единственным выходом из сложившейся ситуации Вячеслав Моцардо видит обращение к президенту. Режиссёр уже составил текст открытого письма Владимиру Путину, и теперь собирает подписи единомышленников.
С его слов, акцию уже поддержали Сергей Никоненко, Александр Панкратов-Чёрный, Людмила Хитяева, Лев Лещенко, Александр Ширвиндт, Тамара Сёмина, Ирина Муравьёва, Юрий Соломин, Виктор Мережко, Ольга Остроумова и многие другие.
Владимир Владимирович (Путин. — NEWS.ru) в своих выступлениях часто, и очень правильно, говорит об истории нашей страны, о том, как важно ценить память, в первую очередь фронтовиков Великой Отечественной войны. Но на увековечивание памяти фронтовика Юматова мало того что денег не нашлось, так ещё и выполненную на собственную деньги доску устанавливать не дают! Мы считаем необходимым уведомить нашего президента о сложившейся просто позорной ситуации, — резюмирует Вячеслав Моцардо.
NEWS.ru попросил прокомментировать ситуацию Салавата Щербакова — председателя художественно-экспертного совета, члены которого раскритиковали барельеф Юматова. По мнению художника и скульптора, произошло «недоразумение», которое можно разрешить без привлечения внимания более высоких инстанций, а тем более президента.
Просто существует определённый порядок (от получения разрешения на изготовление мемориальной доски до её установки. — NEWS.ru). Сначала автор работы выходит на наш художественный совет с эскизом и получает одобрение. (Данное разрешение авторы доски Юматова получили. — NEWS.ru). Затем скульптор выполняет мемориальную доску в мягком материале. И тоже предъявляет худсовету. Получив одобрение, отливает уже в бронзе. Вот этот момент как раз был упущен: предъявили сразу в бронзе. Возможно, не по злому умыслу, а из-за пандемии, во время которой худсовет заседал крайне редко, более того, на удалёнке, авторы доски памяти Юматова решили не ждать, — пояснил NEWS.ru Щербаков.
Он сообщил, что не считает ситуацию тупиковой, и предложил компромисс: обратиться в департамент культурного наследия с просьбой о внеочередном собрании художественного совета, который ещё раз обсудит барельеф и, возможно, разрешит установить имеющийся вариант, ничего в нём не переделывая.
Случай решаемый. И конечно, мы пойдём навстречу в порядке исключения. Если нужно, я готов поучаствовать и посодействовать. Но на новом собрании обязательно надо будет сказать скульптору (барельефа Юматову. — NEWS.ru), чтобы в следующий раз процедуру не нарушал, — резюмировал глава Совета.
В заключение «главный скульптор России» заметил, как «замечательно, что таким людям, как Юматов, посвящают мемориальные доски и что нашлись меценаты и спонсоры».