«Просто позор»: Путина просят вмешаться в скандал с Юматовым из «Офицеров»

NEWS.ru выяснил подробности готовящегося открытого письма Владимиру Путину, в котором Лев Лещенко, Александр Ширвиндт, Сергей Никоненко и другие деятели культуры просят президента России лично вмешаться в спорную и, как они считают, позорную ситуацию между авторами мемориальной доски Георгию Юматову (1926-1997) на доме, где жил народный артист РСФСР, исполнитель главной роли в культовом фильме «Офицеры», и отказавшими им в установке барельефа столичными чиновниками. Мы поговорили с обеими сторонами конфликта — авторами инициативы о создании доски и председателем художественно-экспертного совета по скульптуре, монументальному и декоративному искусству при департаменте культурного наследия Москвы Салаватом Щербаковым, которого после установки его памятника князю Владимиру на Боровицкой площади называют «главным скульптором России». И выяснили, почему открытие доски актёру-фронтовику Юматову вызвало такой скандал и неужели эту проблему нельзя решить без участия президента.

«Пришлось доказывать, что Юматов воевал, был награждён и родился в Москве»

Автор идеи о мемориальной доске Георгию Юматову — композитор и режиссёр Вячеслав Моцардо, друг Василия Ланового. Пять лет назад они решили, что было бы справедливо увековечить память актёра, сыгравшего вместе с Лановым в фильме «Офицеры» (1971 год), и установить доску на доме, в котором жил артист.

Юматов остаётся символом отечественного офицерства, даже большим, чем сам Василий Семёнович. У Ланового на съёмках «Офицеров» было пять съёмочных дней, а Юматов снимался почти полгода, — рассказал NEWS.ru Вячеслав Моцардо.

Кроме того, напоминает Моцардо, Георгий Юматов не понаслышке знал, что «есть такая профессия — Родину защищать», поскольку был участником Великой Отечественной войны.

Если вы помните сцену в фильме «Офицеры», где главный герой Алексей Трофимов в исполнении Юматова поворачивается спиной к жене Любе (её играет Алина Покровская. — NEWS.ru) и снимает майку, на его теле отчётливо виден огромный шрам. Так вот это не грим, а реальное ранение ветерана Великой Отечественной войны Юматова, который в 16 лет юнгой попал на военный корабль, несколько раз находился на волоске от гибели, был награждён боевыми наградами, — подчёркивает Моцардо.

Все эти очевидные вещи Вячеславу Моцардо пришлось подтверждать документами — таково было требование департамента культурного наследия Москвы, отвечающего в том числе за размещение мемориальных досок.

Архив Вячеслава Моцардо

Он признаётся, что необходимость сбора доказательств того, что «Юматов, так сказать, достоин мемориальной доски», поначалу сильно удивила его. Но порядок есть порядок, пришлось обращаться в архивы. Сбор всех справок занял у Моцардо около года.

Документы я собирал сам. Обращался во фронтовые архивы и в киноархив, собирая доказательства, что Георгий Александрович и фронтовик, и награждён медалями и орденами, и москвич, и снимался в кино, и его знает и любит народ. Как будто департамент культурного наследия Москвы никогда не смотрел фильм «Офицеры», — говорит композитор и режиссёр.

Наконец, разрешение на изготовление мемориальной доски Юматову было получено. После чего Вячеслав Моцардо сам нашёл скульптора в Санкт-Петербурге, который бы выполнил работу.

Установка доски Юматову была последней волей Ланового

Параллельно, рассказывает Моцардо, он искал денежные средства на материалы и оплату работы скульптора. Часть суммы взял из собственных сбережений и из средств возглавляемого им международного культурного центра «Слава». Но денег не хватило. Пришлось обращаться в различные военные и патриотические организации, на «Мосфильм», киностудию имени Горького, где много снимался Юматов.

Руководители различных военных и патриотических организаций любят публично рассказывать, будто они выросли на фильме «Офицеры». Однако денег на доску памяти Юматова не дали ни те, ни другие, сказав, что «денег нет». Я плюнул и пошёл «с шапкой по кругу» — к своим друзьям, которые частным образом выделили недостающую сумму «на Юматова», — признался Моцардо.

В январе 2021 скончался Василий Лановой. По словам Вячеслава Моцардо, незадолго до смерти, во время последнего разговора актёр, который тогда уже лежал в больнице после заражения коронавирусной инфекцией, просил его ни в коем случае не оставлять идею установки меморильной доски Юматову, интересовался новостями о почти готовом барельефе (работа была закончила в начале весны 2021-го). Моцардо и Лановой надеялись, что доску удастся торжественно открыть в марте 2021 года, когда со дня рождения Георгия Юматова исполнилось бы 95 лет, либо в апреле (к 50-летию выхода на экраны фильма «Офицеры»).

Архив Вячеслава Моцардо

Однако Лановой умер, и Моцардо дал себе слово исполнить последнюю волю артиста. И тут на его пути неожиданно встал... художественно-экспертный совет по скульптуре, монументальному и декоративному искусству при департаменте культурного наследия Москвы.

«Члены худсовета называли доску Юматову «мусором»

Члены худсовета, эмоционально рассказывает Вячеслав Моцардо, «жёстко зарубили» уже готовый барельеф — запретили устанавливать и велели переделать.

Сказали, что это — мусор. Лично мне так и заявили в лицо! Будто бы (на монументе. — NEWS.ru) у Юматова плечо выпирает. Но вы посмотрите, какие мемориальные доски этот же худсовет разрешает устанавливать. Например, доска Алексею Баталову на знаменитом Доме на Набережной, в котором он жил, весьма спорная в художественном смысле: выпирает не только плечо, но и всё остальное. Барельеф Юматова, на мой взгляд, выполнен в разы талантливее, — отмечает режиссёр.

Архив Вячеслава Моцардо

По словам Вячеслава Моцардо, члены худсовета намекнули ему, что «если бы мемориальную доску выполнил не петербуржский скульптор, а кто-то из своих, московских, лучше всего член этого же худсовета, то проблемы бы не возникло, и доска бы уже висела на доме Юматова».

А так не разрешили, выставив целый список якобы недочетов барельефа, которые нам нужно теперь устранять, переделывать, заказывать новую доску, снова собирая деньги с миру по нитке. Хотя многие артисты, в том числе именитые, обладающие художественным вкусом, видели и высоко оценили данный барельеф — например, Сергей Никоненко, Людмила Хитяева, Александр Панкратов-Чёрный и многие другие выдающиеся деятели российской культуры. Им доска Юматова понравилась. Но для худсовета их мнение, видимо, не является авторитетным, — негодует композитор и режиссёр.

Архив Вячеслава Моцардо

«Произошло недоразумение, но случай решаемый»

Единственным выходом из сложившейся ситуации Вячеслав Моцардо видит обращение к президенту. Режиссёр уже составил текст открытого письма Владимиру Путину, и теперь собирает подписи единомышленников.

Архив Вячеслава Моцардо

С его слов, акцию уже поддержали Сергей Никоненко, Александр Панкратов-Чёрный, Людмила Хитяева, Лев Лещенко, Александр Ширвиндт, Тамара Сёмина, Ирина Муравьёва, Юрий Соломин, Виктор Мережко, Ольга Остроумова и многие другие.

Владимир Владимирович (Путин. — NEWS.ru) в своих выступлениях часто, и очень правильно, говорит об истории нашей страны, о том, как важно ценить память, в первую очередь фронтовиков Великой Отечественной войны. Но на увековечивание памяти фронтовика Юматова мало того что денег не нашлось, так ещё и выполненную на собственную деньги доску устанавливать не дают! Мы считаем необходимым уведомить нашего президента о сложившейся просто позорной ситуации, — резюмирует Вячеслав Моцардо.

NEWS.ru попросил прокомментировать ситуацию Салавата Щербакова — председателя художественно-экспертного совета, члены которого раскритиковали барельеф Юматова. По мнению художника и скульптора, произошло «недоразумение», которое можно разрешить без привлечения внимания более высоких инстанций, а тем более президента.

Просто существует определённый порядок (от получения разрешения на изготовление мемориальной доски до её установки. — NEWS.ru). Сначала автор работы выходит на наш художественный совет с эскизом и получает одобрение. (Данное разрешение авторы доски Юматова получили. — NEWS.ru). Затем скульптор выполняет мемориальную доску в мягком материале. И тоже предъявляет худсовету. Получив одобрение, отливает уже в бронзе. Вот этот момент как раз был упущен: предъявили сразу в бронзе. Возможно, не по злому умыслу, а из-за пандемии, во время которой худсовет заседал крайне редко, более того, на удалёнке, авторы доски памяти Юматова решили не ждать, — пояснил NEWS.ru Щербаков.

Он сообщил, что не считает ситуацию тупиковой, и предложил компромисс: обратиться в департамент культурного наследия с просьбой о внеочередном собрании художественного совета, который ещё раз обсудит барельеф и, возможно, разрешит установить имеющийся вариант, ничего в нём не переделывая.

Случай решаемый. И конечно, мы пойдём навстречу в порядке исключения. Если нужно, я готов поучаствовать и посодействовать. Но на новом собрании обязательно надо будет сказать скульптору (барельефа Юматову. — NEWS.ru), чтобы в следующий раз процедуру не нарушал, — резюмировал глава Совета.

В заключение «главный скульптор России» заметил, как «замечательно, что таким людям, как Юматов, посвящают мемориальные доски и что нашлись меценаты и спонсоры».