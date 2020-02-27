https://static.news.ru/photo/5bd78704-5974-11ea-9829-fa163e074e61_660.jpg Ирина Муравьева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Президент России Владимир Путин наградил музыканта Юрия Антонова и актрису Ирину Муравьёву орденами «За заслуги перед Отечеством».

Антонов и Муравьёва получили награды за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность. Их удостоили вместе с актрисой Лилией Юдиной орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Указ главы государства размещён на официальном портале правовой информации.

Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени награждён художественный руководитель театра «Ромэн» Николай Сличенко.

Как писал NEWS.ru, Юрий Антонов, который на минувшей неделе отпраздновал 75-летие, завёл свою страницу в Instagram. Об этом сообщил друг певца Игорь Николаев, посвятивший этому событию видеозапись из архива.