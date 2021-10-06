«Увольнения не было»: Ширвиндта попросили остаться в Театре сатиры

Директор Театра сатиры Мамед Агаев сообщил NEWS.ru, что не видел и не подписывал заявление об увольнении художественного руководителя Александра Ширвиндта. По его словам, коллектив театра обратился к Ширвиндту, «умоляя его остаться». Труппа продолжает надеяться, что Александр Анатольевич не уволится и вместо него не будет назначен новый руководитель.

Заявление Александр Анатольевич так и не написал, как директор я ничего не подписывал. Увольнения пока не было, — отметил Мамед Агаев.

Он уточнил, что вопрос с художественным руководителем Театра сатиры решится в начале следующей недели. Возможно, Ширвиндт передумает и останется на своей должности. Как рассказал Мамед Агаев, коллектив театра обратился к своему худруку с соответствующей просьбой.

Весь наш коллектив умоляет его остаться. Мы ждём, что Александр Анатольевич прислушается к нам и передумает, — выразил надежду директор Театра сатиры.

Ранее Ширвиндт прокомментировал противоречивую информацию о своём увольнении с поста худрука. Он заявил, что подал заявление с просьбой освободить его от должности в департамент культуры Москвы, однако ответа пока не получил и формально продолжает занимать пост художественного руководителя Театра сатиры. По информации Александра Ширвиндта, ему «ищут преемника». Кто может прийти на смену Ширвиндту и что заставило его объявить о своём увольнении через СМИ, не поставив в известность коллег по театру, в интервью NEWS.ru рассказал ректор ГИТИСа, известный театральный критик Григорий Заславский.