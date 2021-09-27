Худрук Театра сатиры Ширвиндт покинет свой пост

Художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт покидает свой пост. Он уже написал соответствующее заявление в департамент культуры столицы. Об этом он рассказал журналистам ТАСС.

Поскольку лимит всё-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность, — подчеркнул Ширвиндт.

Он отметил, что сейчас возникают «кривотолки и домыслы». Поэтому худрук объявил об отставке, добавив, что «взялся везти этот воз» по просьбе труппы и «с благоволения мэрии» ровно 20 лет и семь месяцев назад. При этом артист хотел бы продолжить сотрудничать с театром.

Конечно, мечтается ещё появиться на родной сцене в вертикальном положении, но это зависит от боженьки и родного департамента [культуры Москвы], который ищет варианты моего дальнейшего сотрудничества с театром, — заключил он.

Слухи об уходе Ширвиндта с поста появлялись ещё в 2020 году. Тогда он сам заявлял, что покинет должность из-за преклонного возраста. Что касается преемника, то, по словам Ширвиндта, он никого назначить не может и не станет этого делать. Артист объяснил это тем, что театр «не частная лавочка». В театре информацию опровергали.

Также он писал о намерении уйти из театра в своей книге «Опережая некролог». Кроме того, информация о том, что артист покинет пост, появлялась в СМИ, но он опровергал её.

Худрук «Сатиры» окончил Щукинское театральное училище в 1956 году. В Театр сатиры он пришёл работать в 1970 году после театра им. Ленинского Комсомола и «Мосфильма», а в 2000 году возглавил его. В 1989 году Ширвиндту было присвоено звание народного артиста РСФСР, он также является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».