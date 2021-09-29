Директор Театра сатиры сообщил, что приказа на увольнение Ширвиндта нет

Директор Театра сатиры Мамед Агаев сообщил, что приказа об увольнении народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя учреждения не поступало. На текущий день артист находится на больничном. Его слова приводит РИА Новости.

Пока никакого приказа об увольнении Александра Анатольевича с поста художественного руководителя театра не было. Сейчас он дома, на больничном, — сказал Агаев.

Ранее актёр Юрий Горин рассказал, что проблемы со здоровьем стали причиной, по которой народный артист РСФСР Александр Ширвиндт решил покинуть пост художественного руководителя Театра сатиры. По словам Горина, Ширвиндт уже написал заявление об уходе и оно подписано вышестоящим руководством.

До этого стало известно, что художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт покидает свой пост. По словам самого 87-летнего артиста, летом закончился срок его контракта и он принял решение его не продлевать.

Ширвиндт занял пост художественного руководителя Театра сатиры в 2000 году.