Ширвиндт пожелал пенсионерам, чтобы было «что пожевать»

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Александр Ширвиндт обратился с довольно грустным пожеланием к пенсионерам. При этом артист отметил, что на нём кончилось время, когда «отлично шутили».

Актёр переболел коронавирусом, в декабре его выписали из больницы, перед Новым годом он встретился с друзьями.

Компанию 86-летнему Ширвиндту составили Фёдор Добронравов, Леонид Ярмольник, Антон Табаков. Друзья выпили и закусили. Видео встречи Ширвиндт-младший опубликовал на своём YouTube-канале.

Как старый пенсионер хочу всем пенсионерам пожелать, чтобы было что пожевать. На мне и кончилось время, когда отлично шутили, — обратился к народу с новогодними пожеланиями артист.

Он заявил, что хорошо себя чувствует, поэтому с удовольствием принял участие в посиделках.

Если бы не Лёнька Ярмольник, я бы не явился, потому что у него замечательный вкус. Вкус проявляется в любви ко мне, — вновь пошутил актёр.

Сын Александра Ширвиндта Михаил подтвердил, что отец действительно восстановился после болезни. Звезда «Иронии судьбы» полон сил и энергии.

В этот год надо пить за здоровье. Папа уже здоров, у него есть антитела. Вот подумываем, как их монетизировать. У Феди Добронравова тоже есть антитела. Многие переболели, — заявил Ширвиндт-младший.

Ранее NEWS.ru сообщал, что советский и российский актёр Александр Ширвиндт поделился воспоминаниями о своём друге, сатирике Михаиле Жванецком. По его словам, недавний уход товарища очень сильно его опечалил, но даже о такой грустной теме порой приходится говорить с горьким юмором.