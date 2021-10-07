Кремль: Путин не будет «проставляться» в свой день рождения

Президент Владимир Путин не отмечает особым образом в Кремле свой день рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он пояснил, что у лидера страны традиции проставляться нет, передаёт ТАСС.

Президент редко освобождает день от рабочих мероприятий, а в администрации тем более это рабочий день, — сказал Песков.

При этом он не исключил, что постоянные члены Совбеза, с которыми у Путина сегодня запланировано совещание по видеосвязи, воспользуются моментом и поздравят его.

Ранее пресс-секретарь рассказал, что Владимир Путин в свой день рождения будет работать, но вечером обязательно отметит праздник с родными и близкими. По его словам, президент «частенько проводит рабочие мероприятия в свой личный праздник».

Владимир Путин 7 октября отмечает свой день рождения, в этом году политику исполнилось 69 лет.

Две недели в сентябре Путин находился на самоизоляции, так как в его окружении несколько десятков человек заболели коронавирусом. Самого президента болезнь миновала, поскольку он привился отечественной вакциной. Но сейчас, по словам Пескова, «особой самоизоляции нет» и это обстоятельство на празднование дня рождения президента не повлияет. К тому же с самоизоляции Путин фактически вышел ещё в конце сентября, когда провёл встречу с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

В рабочем режиме Путин отмечает день рождения уже не первый раз. В 2020 году он посвятил большую часть рабочего дня работе по внутренней повестке, а также провёл несколько международных телефонных переговоров. За год до этого своё 67-летие Путин встретил на природе в кругу родных и близких.