Вряд ли она красивее: худрук «Эрмитажа» сравнил экс-жену с Любовью Орловой

https://static.news.ru/photo/97d4a6b4-1db0-11eb-9124-fa163e074e61_660.jpg Ольга Остроумова Фото: Антон Кардашов/АГН «Москва»

Ольга Остроумова — красивая женщина, но уступает в этом вопросе актрисам, которые блистали в первой половине XX века, сказал худрук театра «Эрмитаж» Михаил Левитин.

Конечно, Ольга Остроумова красивее молодых актрис из её же театра Моссовета, среди которых есть очень медийные и очень дорогие. Но вряд ли она красивее Валентины Серовой, Любови Орловой, Марины Ладыниной, — сказал Левитан « Экспресс газете ».

Кроме того, худрук отметил, что недоумевает от современного понятия «красивая женщина». По его мнению, «время в этом плане сильно измельчало».

Он подчеркнул, что женщины в начале XX века были привлекательнее, чем в его молодости. Однако при этом, заявил Левитан, представительницы прекрасного пола из его молодого периода «намного красивее, чем сегодня».

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