Вряд ли она красивее: худрук «Эрмитажа» сравнил экс-жену с Любовью Орловой

https://static.news.ru/photo/97d4a6b4-1db0-11eb-9124-fa163e074e61_660.jpgОльга ОстроумоваФото: Антон Кардашов/АГН «Москва»
Ольга Остроумова — красивая женщина, но уступает в этом вопросе актрисам, которые блистали в первой половине XX века, сказал худрук театра «Эрмитаж» Михаил Левитин.
Конечно, Ольга Остроумова красивее молодых актрис из её же театра Моссовета, среди которых есть очень медийные и очень дорогие. Но вряд ли она красивее Валентины Серовой, Любови Орловой, Марины Ладыниной, —сказал Левитан «Экспресс газете».
Кроме того, худрук отметил, что недоумевает от современного понятия «красивая женщина». По его мнению, «время в этом плане сильно измельчало».
Он подчеркнул, что женщины в начале XX века были привлекательнее, чем в его молодости. Однако при этом, заявил Левитан, представительницы прекрасного пола из его молодого периода «намного красивее, чем сегодня».
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