https://static.news.ru/photo/308129b8-e23a-11e9-ba60-fa163e074e61_660.jpg Фото: http://whiterockconservancy.org

Копия статуи «Перекуём мечи на орала» появилась на ферме в Айове, куда 60 лет назад первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв приезжал посмотреть на выращивание кукурузы.

Посвящённую 60-летней годовщине со дня визита советского лидера торжественную церемонию посетили внучки Росуэлла Гарста, принимавшего Хрущёва на своей ферме, и автор книги о генсеке Тимоти Нафтали, передаёт РИА Новости .

Российскую сторону на мероприятии представлял атташе по вопросам сельского хозяйства Иван Пономарёв. Реплику оригинальной статуи Евгения Вучетича «Перекуем мечи на орала», стоящей перед штаб-квартирой ООН в Нью-Йорке, создал скульптор Салават Щербаков по заказу американского банкира Джона Кристала, часто посещавшего СССР. После его смерти копия статуи перешла Валентине Фоминых, часто сопровождавшей его в поездках по Союзу, Валентина подарила её заповеднику Whiterock незадолго до своей кончины в 2018 году.

Это очень подходящее произведение для исторического фермерского хозяйства, ведь Джон Кристал и Росуэлл Гарст оба очень верили в подход «мир через кукурузу», — поделился мнением представитель заповедника.

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