В Москве на Новодевичьем кладбище прошли похороны Василия Ланового

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Народного артиста СССР, актёра театра и кино Василия Ланового 1 февраля похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Ранее, в понедельник, состоялась церемония прощания с артистом и театральным педагогом.

Она прошла на основной сцене театра, в котором актёр проработал более 60 лет. Её посетили мэр столицы Сергей Собянин, глава Минкульта РФ Ольга Любимова, председатель КПРФ Геннадий Зюганов, министр обороны Сергей Шойгу, патриарх Кирилл, помощник президента РФ Владимир Мединский, актёры Александр Олешко, Алексей Гуськов, Сергей Маковецкий, Елена Сотникова, художник Никас Сафронов, певец Григорий Лепс и другие, пишет РИА Новости.

Похороны актёра прошли с воинскими почестями. Его могила располагается неподалёку от места захоронения недавно скончавшегося писателя Михаила Жванецкого.

Как писал NEWS.ru, Лановой умер 28 января от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Вместе с супругой Ириной Купченко он был госпитализирован в начале месяца. В последний день ему резко стало хуже, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Мэтр запомнился зрителям ролями в культовых советских картинах: «Алые паруса», «Иду на грозу», «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир».

Соболезнования в связи со смертью Ланового выразил президент РФ Владимир Путин, слова сочувствия близким артиста высказали также мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Глава комитета столичной думы по культуре Евгений Герасимов заявил, что в столице РФ может появиться памятник актёру или будет установлена мемориальная табличка.