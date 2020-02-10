https://static.news.ru/photo/de2e6a1c-4bfd-11ea-beb3-fa163e074e61_660.jpg Виктор Мережко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские режиссёры Алексей Петрухин и Виктор Мережко назвали аферой панику вокруг коронавируса 2019-nCoV, после заболевания которым в Китае погибли около тысячи человек за полтора месяца.

По мнению Петрухина, снявшего фильмы «Бригада» и «Вий», коронавирус — спланированная Китаем акция. Мережко считает заболевание «блестящей мировой аферой фармацевтов», которые начали зарабатывать на панике вокруг китайской эпидемии.

Так что снять [кино про эпидемию] могут. Но это, скорее, шпионская история будет, ведь некоторые говорят, что англичане это провернули. Но то, что это афера, я в этом не сомневаюсь, — заявил Мережко в комментарии Teleprogramma.pro.

Постановщик Сергей Урсуляк добавил, что российский кинопром «уже сказал своё веское слово», когда в 2019 году вышел сериал «Эпидемия» Павла Костомарова.

Как писал NEWS.ru, Счётная палата оценила урон российской экономике — 0,1-0,2 процентных пункта с начала эпидемии.

К 10 февраля число жертв коронавируса увеличилось до 908 человек, инфицированы около 40 тысяч. С начала эпидемии более 3,2 тысячи человек выздоровели.