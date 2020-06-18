«Пусть стоя смотрят»: Юрий Соломин предложил убрать сидячие места в театрах

https://static.news.ru/photo/a0fd61fa-b126-11ea-b52a-fa163e074e61_660.jpg Юрий Соломин Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Народный артист СССР Юрий Соломин прокомментировал планы Минкультуры по шахматной рассадке в театрах. По его мнению, зрителей не нужно сажать вовсе.

А может быть, стоя, зачем сидеть? Как на фуршете. Вот тогда будет настоящий праздник, — уверяет он.

18 июня артисту исполнилось 85 лет. В канун значимой даты он пообщался с «КП-Урал» и рассказал, как и с кем отметит день рождения. Актёр подчеркнул, что не любит устраивать пышные торжества, к тому же в Москве сохраняется самоизоляция.

Вот сегодня я приехал в Малый театр и встретил здесь всего трёх человек. Больше никого нет. Все ушли в отпуск. День рождения отмечу в кругу семьи — с внучкой и правнуками, их у меня двое. Настроение хорошее, — поделился артист.

Юрий Мефодьевич, который более 30 лет является художественным руководителем Малого театра, рассказал, что первый сбор труппы пройдёт 1 августа, а уже в сентябре планируется дать спектакли. Всего театр готовит четыре премьеры. По словам Соломина, актёры рвутся на сцену и готовы играть хоть завтра, однако в условиях пандемии начинать что-либо рискованно.

В интервью он отметил, что чувствует себя совершенно счастливым человеком. В этом он видит заслугу своей жены Ольги Николаевны. Пара прожила вместе долгих 62 года. Познакомившись на 4-м курсе театрального училища им. Щепкина, они не расставались ни дня. Ольга Соломина умерла год назад в возрасте 88 лет.

Незадолго до дня рождения Соломин, сыгравший «адъютанта его превосходительства» капитана Павла Кольцова и полковника КГБ Виталия Славина из детектива «ТАСС уполномочен заявить», получил звезду Героя труда РФ. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Ранее в Министерстве культуры заявили, что театральный сезон будет открыт в сентябре 2020 года при условии стабильной эпидемиологической ситуации. В августе в Роспотребнадзор на согласование будет направлен вариант рассадки зрителей.

Как писал NEWS.ru, министр культуры Ольга Любимова рассказала, как будет организована работа российских музеев и театров после ослабления ограничений по COVID-19. По её словам, зрителей театральных постановок начнут рассаживать в шахматном порядке, а в музеях появится квота на пространство для одного посетителя.

В то же время директора российских театров выступили против шахматной рассадки. Согласно инициативе, такое расположение людей в зале поможет обезопасить всех от заражения коронавирусом. Но по мнению руководителей культурных учреждений, рассадка «через одного» будет невыгодна для экономики театров, а зрители так садиться не будут.