«Пусть стоя смотрят»: Юрий Соломин предложил убрать сидячие места в театрах

Народный артист СССР Юрий Соломин прокомментировал планы Минкультуры по шахматной рассадке в театрах. По его мнению, зрителей не нужно сажать вовсе.
А может быть, стоя, зачем сидеть? Как на фуршете. Вот тогда будет настоящий праздник, — уверяет он.
18 июня артисту исполнилось 85 лет. В канун значимой даты он
Вот сегодня я приехал в Малый театр и встретил здесь всего трёх человек. Больше никого нет. Все ушли в отпуск. День рождения отмечу в кругу семьи — с внучкой и правнуками, их у меня двое. Настроение хорошее, — поделился артист.
Юрий Мефодьевич, который более 30 лет является художественным руководителем Малого театра, рассказал, что первый сбор труппы пройдёт 1 августа, а уже в сентябре планируется дать спектакли. Всего театр готовит четыре премьеры. По словам Соломина, актёры рвутся на сцену и готовы играть хоть завтра, однако в условиях пандемии начинать что-либо рискованно.
В интервью он отметил, что чувствует себя совершенно счастливым человеком. В этом он видит заслугу своей жены Ольги Николаевны. Пара прожила вместе долгих 62 года. Познакомившись на 4-м курсе театрального училища им. Щепкина, они не расставались ни дня. Ольга Соломина умерла год назад в возрасте 88 лет.
Незадолго до дня рождения Соломин, сыгравший «адъютанта его превосходительства» капитана Павла Кольцова и полковника КГБ Виталия Славина из детектива «ТАСС уполномочен заявить», получил звезду Героя труда РФ. Кроме того, он является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Ранее в Министерстве культуры заявили, что театральный сезон будет открыт в сентябре 2020 года при условии стабильной эпидемиологической ситуации. В августе в Роспотребнадзор на согласование будет направлен вариант рассадки зрителей.
Как писал NEWS.ru, министр культуры Ольга Любимова рассказала, как будет организована работа российских музеев и театров после ослабления ограничений по COVID-19. По её словам, зрителей театральных постановок начнут рассаживать в шахматном порядке, а в музеях появится квота на пространство для одного посетителя.
В то же время директора российских театров выступили против шахматной рассадки. Согласно инициативе, такое расположение людей в зале поможет обезопасить всех от заражения коронавирусом. Но по мнению руководителей культурных учреждений, рассадка «через одного» будет невыгодна для экономики театров, а зрители так садиться не будут.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен