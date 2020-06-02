Главы театров не поддержали рассадку зрителей в шахматном порядке

https://static.news.ru/photo/6090e03e-a57c-11ea-9c6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Директора российских театров выступили против рассадки зрителей в шахматном порядке, которую ранее предложили в Министерстве культуры. Согласно инициативе, такое расположение людей в зале поможет обезопасить всех от заражения коронавирусом.

По мнению руководителей культурных учреждений, рассадка «через одного» будет невыгодна для экономики театров, а зрители так садиться не будут, передаёт РБК.

Есть театры, в которых больше тысячи мест. И как быть на сцене актёрам? Тоже в шахматной рассадке? Здесь есть некая непродуманность, — заявил директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Он также отметил важность посещения буфетов, так как есть зрители, которые приезжают на спектакли вечером после работы и не всегда успевают поужинать перед представлением. Временное закрытие общепитов также упоминается в поэтапном плане открытия театров.

Художественный руководитель Ярославского театра драмы имени Ф. Волкова Сергей Пускепалис назвал шахматную рассадку «искренним и горячим желанием Министерства культуры как можно быстрее запустить работу учреждений». Директор Государственного театра наций Мария Ревякина напомнила, что такое расположение зрителей может стать проблемой для менее крупных залов.

Ранее в Министерстве культуры заявили, что театральный сезон будет открыт в сентябре 2020 года при условии стабильной эпидемиологической ситуации. В августе в Роспотребнадзор на согласование будет направлен вариант рассадки зрителей.

Как писал NEWS.ru, министр культуры Ольга Любимова рассказала, как будет организована работа российских музеев и театров после ослабления ограничений по COVID-19. По её словам, зрителей театральных постановок начнут рассаживать в шахматном порядке, а в музеях появится квота на пространство для одного посетителя.