Купченко: Лановой умер, напевая песню из «Офицеров»

https://static.news.ru/photo/f7fc1ca6-916a-11eb-918c-96000091f725_660.jpg Ирина Купченко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист СССР Василий Лановой, находясь в больнице с коронавирусом, повторял слова из песни «От героев былых времён» к концерту по случаю 50-летия фильма «Офицеры». Об этом рассказала его вдова, актриса Ирина Купченко.

Купченко рассказала, что Лановой продолжал работать в палате. Он пытался заниматься голосом, однако у него не было сил на упражнения и он повторял текст песни.

У него была высокая температура, мысли путались, и он забывал слова. В эти моменты он начинал страшно нервничать. Оттого что нервничал, забывал их ещё больше. Просил, чтобы ему подсказывали, чтобы вместе с ним пели, — цитирует её KP.RU.

Купченко добавила, что с каждым днём Лановой пел песню всё тише и тише. Он так и умер, повторяя слова «От героев былых времён».

Ранее близкий друг народного артиста Василия Ланового режиссёр Вячеслав Моцардо решил поделиться своими мыслями о причинах смерти актёра. Он считает, что к этому могут быть косвенно причастны организаторы его концертов.

Как писал NEWS.ru, Лановой умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Вместе с супругой Ириной Купченко он был госпитализирован в начале месяца. В последний день ему резко стало хуже, его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Мэтр запомнился зрителям ролями в культовых советских картинах: «Алые паруса», «Иду на грозу», «Офицеры», «Анна Каренина», «Война и мир».