Сёмина рассказала о любви Меньшова к актёрской профессии

Владимир Меньшов был выдающимся режиссёром и талантливым актёром. Он с удовольствием играл в разных фильмах. Об этом телеканалу «360» рассказала народная артистка РСФСР Тамара Сёмина.

Он прекрасный артист. Он как с молодости вступил в это актёрство, так при возможности какую-нибудь роль играл. Он обожал сниматься сам. Режиссёр замечательный совершенно. С ним легко и приятно работать, — отметила Сёмина.

Кроме того, артистка пожалела, что в своё время отказалась от работы в киноленте «Москва слезам не верит». Тогда другой режиссёр смог переубедить её не играть в этой оскароносной картине.

Тамара Сёмина и Владимир Меньшов вместе играли в сериале «Участок». Его показывали по телевидению ещё в 2003 году.

Ранее стало известно, где похоронят Владимира Меньшова. Его могила будет на Новодевичьем кладбище в Москве.

Врач-пульмонолог рассказал, что могло спасти Владимира Меньшова. По мнению медика, он мог выжить только благодаря прививке от коронавируса.