https://static.news.ru/photo/fe06bdd2-a02f-11e9-82d3-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Пригожин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Россиянин Максим Шугалей, задержанный в Ливии по делу о вмешательстве в выборы, связан со структурами бизнесмена Евгения Пригожина. Последнему приписывают финансирование «фабрики троллей» и ряда информационных агентств.

Ранее политтехнолог из Петербурга Шугалей работал в интересах Пригожина на президентских выборах в Мадагаскаре, пишет Би-би-си .

Источник издания также назвал имя второго задержанного. Им оказался россиянин арабского происхождения Самер Хасан Суэйфан, который работал переводчиком.

В Фонде защиты национальных ценностей, чьими сотрудниками оказались задержанные, утверждают, что они проводили соцопросы и якобы не вмешивались в избирательную кампанию на территории Ливии.

По данным издания, создатель Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич работает главным редактором англоязычного сайта USA Really, являющегося проектом российского Федерального агентства новостей, которое, по некоторым данным, финансирует Евгений Пригожин.

Как писал News.ru, двое сотрудников российского Фонда защиты национальных ценностей, обвиняемые ливийскими властями в попытке вмешательства в выборы, переведены в тюрьму Майтига в пригороде Триполи.