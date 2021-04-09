Один из столкнувшихся в Египте поездов ехал без машиниста

https://static.news.ru/photo/4b86e94e-9ad7-11eb-8a74-96000091f725_660.jpg Фото: Doaa Nasr/dpa/Global Look Press

Генеральная прокуратура Египта выявила новые обстоятельства при столкновении двух поездов в конце марта. По данным ведомства, в момент ЧП в кабине одного из поездов не было машиниста.

Работник и его помощник покинули свои рабочие места. Эти данные противоречат информации, которую рассказали силовикам сами машинист и помощник, передаёт РИА Новости.

Кроме того, прокуратура выявила, что помощник машиниста и диспетчер станции, которая находится недалеко от места инцидента, употребляли наркотики.

Инцидент произошёл в провинции Сохаг к югу от Каира. В результате происшествия с рельсов сошли три пассажирских вагона. Жертвами столкновения стали 19 человек. Ещё 185 получили ранения.

По информации Египетских железных дорог, в пассажирский поезд врезался следовавший за ним состав. Причиной стало использование стоп-крана одним из пассажиров первого поезда.

Египетский премьер-министр Мустафа Мадбули пообещал выплатить семьям всех погибших по 100 тысяч египетских фунтов (около 490 тысяч рублей), писал NEWS.ru.