Один из столкнувшихся в Египте поездов ехал без машиниста

Генеральная прокуратура Египта выявила новые обстоятельства при столкновении двух поездов в конце марта. По данным ведомства, в момент ЧП в кабине одного из поездов не было машиниста.
Работник и его помощник покинули свои рабочие места. Эти данные противоречат информации, которую рассказали силовикам сами машинист и помощник,
Кроме того, прокуратура выявила, что помощник машиниста и диспетчер станции, которая находится недалеко от места инцидента, употребляли наркотики.
Инцидент произошёл в провинции Сохаг к югу от Каира. В результате происшествия с рельсов сошли три пассажирских вагона. Жертвами столкновения стали 19 человек. Ещё 185 получили ранения.
По информации Египетских железных дорог, в пассажирский поезд врезался следовавший за ним состав. Причиной стало использование стоп-крана одним из пассажиров первого поезда.
Египетский премьер-министр Мустафа Мадбули пообещал выплатить семьям всех погибших по 100 тысяч египетских фунтов (около 490 тысяч рублей), писал NEWS.ru.