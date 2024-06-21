Британка рассказала, как заработала рак из-за безобидных процедур Daily Mirror: британка заболела раком кожи после серии сеансов в солярии

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Жительница Британии Александра Пул использовала солярий для лечения экземы, получила рак кожи, передает Daily Mirror. Она предостерегла людей с чувствительной кожей от использования искусственного загара.

Я перепробовала все средства от экземы, но солярий действительно помог. Я пользовалась солярием по 18 минут каждую неделю, — сказала Пул.

Ранее врач-дерматовенеролог Анастасия Черкун сообщила, что солнечные лучи значительно повреждают волосы. Она отметила: чтобы не навредить волосам летом, следует носить головной убор. Кроме того, рекомендуется реже мыть голову, чтобы не разрушать защитную пленку, а также использовать несмываемые средства для волос с SPF-фильтром.

До этого врач-онколог Михаил Пильх рассказал, что одним из факторов риска, провоцирующих развитие меланомы, является агрессивное влияние ультрафиолета. По его словам, эта форма рака кожи быстро прогрессирует и имеет весьма неблагоприятные прогнозы. Медик отметил, что к факторам риска развития заболевания также относятся механическое повреждение родинок, частое посещение солярия и нордический тип кожи.

Ранее другой онколог Денис Романов заявил, что рак может быть излечим даже на поздней стадии, все зависит от типа заболевания и распространенности метастазов. По словам врача, многие люди после постановки диагноза впадают в панику, однако шанс на выздоровление есть.