Живущий на Украине экс-депутат Госдумы привел свою версию убийства Дугиной Экс-депутат ГД Пономарев: убийство Дугиной совершила Национальная республиканская армия

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Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев, ныне проживающий на Украине, озвучил свою версию убийства политолога Дарьи Дугиной. По его словам, это совершила некая Национальная республиканская армия. Себя и свои медиаресурсы Пономарев объявил рупором этой организации, сообщает Telegram-канал SOTA.

Я, Илья Пономарев, поддерживаю действия наших товарищей из Национальной республиканской армии, — заявил экс-депутат.

Никаких доказательств террористического подполья при этом Пономарев не привел.

Ранее сообщалось, что криминалисты и следователи рассматривают причастность украинских спецслужб к убийству дочери философа Александра Дугина Дарьи. В качестве основной версии преступления названо убийство по мотивам общественной деятельности. По данным СМИ, сотрудники правоохранительных органов отбрасывают версии, основанные на личных конфликтах погибшей и ее отца.

Вечером 20 августа на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser, за рулем которого, по данным следственных органов, находилась Дарья Дугина. Она возвращалась с фестиваля, где читал лекцию ее отец Александр Дугин. Дочь философа погибла. По предварительным данным, сработало установленное в автомобиле взрывное устройство. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.