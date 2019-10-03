Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: president.gov.u

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны. Им стал бывший заместитель секретаря ведомства Алексей Данилов.

Назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины, — говорится в указе главы государства.

Как ранее писал News.ru, Зеленский подписал заявление об увольнении Александра Данилюка, тем самым освободив его от ранее занимаемой должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.

 

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях