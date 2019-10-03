Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны. Им стал бывший заместитель секретаря ведомства Алексей Данилов.
Назначить Данилова Алексея Мячеславовича секретарём Совета национальной безопасности и обороны Украины, — говорится в указе главы государства.
Как ранее писал News.ru, Зеленский подписал заявление об увольнении Александра Данилюка, тем самым освободив его от ранее занимаемой должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны.
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