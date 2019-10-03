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Посол США в РФ Джон Хантсман завершил свою миссию в Москве и улетел в Соединённые Штаты.

Уже 3:30 утра в Москве, и мы на ногах, чтобы попрощаться с этой невероятно захватывающей главой в истории нашей семьи. Спасибо большое нашим друзьям в посольстве США, будем скучать по...