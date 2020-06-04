Мир

Захарова пожелала США образумиться и помириться с ВОЗ

16:50, 04 июня 2020
Мария Захарова Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия надеется, что в США «возобладает здравый смысл» и страна восстановит отношения со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Сейчас как никогда нужны солидарность, готовность к многостороннему взаимодействию, — цитирует Захарову РИА Новости.

Американский президент Дональд Трамп обвинил руководство ВОЗ в нежелании «провести требуемые реформы» и разорвал отношения с организацией, пообещав перенаправить пожертвования «на срочные нужды здравоохранения по всему миру».

Как писал NEWS.ru, после усугубления ситуации с коронавирусом в США Трамп обвинил ВОЗ в работе на Китай и умышленном сокрытии опасности COVID-19 в первые недели пандемии.

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