Вучич заявил о грядущем вступлении Сербии в ЕС вопреки желаниям граждан

Фото Shi Zhongyu/Xinhua/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна продолжит курс на вступление в ЕС, несмотря на нежелание многих жителей страны. Об этом глава государства заявил в спецобращении к нации, пишет ТАСС.

Президент отметил, что впервые, согласно опросам, в стране большинство жителей против вступления в ЕС.

Мы продолжим путь в ЕС, хотя это и непопулярно в Сербии, согласно последним исследованиям общественного мнения, впервые у нас большинство граждан против вступления в ЕС. Но наша работа — не подчиняться общественному мнению, мы должны его слышать. Сербия будет сильнее на европейском пути, — сказал Вучич.

Сербский лидер добавил, что товарооборот страны с Евросоюзом составляет выше 60% около $30 млрд. Вучич уже выражал обеспокоенность нежеланием сербов вступать в ЕС. Причину таких настроений он объяснил тем, что ЕС требует от людей признать независимость Косово. Многим это надоело, так как они видят совершенно другой поход западных держав к Украине.

Ранее сербский президент Александр Вучич заявил, что заявление президента РФ Владимира Путина генсеку ООН Антониу Гутерришу о схожести ситуаций в Косово и Донбассе усложнило позицию Сербии. По его словам, нынешняя позиция страны крайне тяжела и в политическом, и в экономическом смысле.