Вучич: заявление Путина по Косово и Донбассу усложнило позицию Сербии

Заявление президента РФ Владимира Путина генсеку ООН Антониу Гутеррешу об аналогии ситуации в Косово и Донбассе усложнило позицию Сербии, заявил сербский президент Александр Вучич. По его словам, которые приводит РИА Новости, нынешняя позиция страны крайне тяжела и в политическом, и в экономическом смысле.

Наша позиция тяжела, ужасно сложна, а заявлениями президента Путина дополнительно усложнена. Обо всем этом я буду говорить завтра [в обращении к гражданам], — заявил сербский лидер.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил генсеку ООН Антониу Гутерришу решение Международного суда по ситуации в Косово, которое, по его словам, все поддержали. Глава государства подчеркнул, что данное решение также распространяется на ДНР и ЛНР, которые решили реализовать право на самоопределение и провозглашение своего суверенитета и не стали обращаться к центральным властям.

До этого глава МВД Сербии Александр Вулин резко осудил поставки оружия Великобританией в самопровозглашённую республику Косово . Он назвал это «недружественным шагом» по отношению к Сербии и «вооружением террористов». В свою очередь политолог Тимофей Бордачёв предположил, что таким образом США и Великобритания хотят напугать Евросоюз и напомнить сербскому лидеру Александру Вучичу о других рычагах давления, помимо экономических.