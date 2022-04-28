Политолог заявил, что США хотят напугать Евросоюз при помощи Косово Политолог Бордачёв заявил, что США хотят напугать Евросоюз при помощи Косово

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Намерение вооружить албанцев в Косово имеет особый смысл для США и Великобритании, потому что таким образом они хотят напугать Евросоюз, заявил политолог Тимофей Бордачёв. Он также предположил, что Вашингтон хочет напомнить сербскому лидеру Александру Вучичу о других рычагах давления, помимо экономических, пишет ИА SM-News.

Хотят припугнуть сербское правительство, Вучича и показать им, что в отношении него есть не только экономические аргументы давления. Второе, это создать нервозность для Европейского союза. Давайте не забывать, что Британия у нас в Европейский союз не входит. И здесь она действует либо самостоятельно, либо по указанию Соединённых Штатов, — заверил Бордачёв.

Он считает, что вооружение косовских боевиков станет «головной болью» не только для сербского правительства, но и для стран Евросоюза в целом, так как ЕС жаждет мира в бывшей Югославии. При этом политолог отметил, что Париж и Берлин даже согласны мириться с позицией Белграда по отношению к Москве.

Ранее глава МВД Сербии Александр Вулин резко осудил поставки Великобританией самопровозглашённой республике Косово оружия. Он назвал это «недружественным шагом» по отношению к Сербии и «вооружением террористов».