ВС России начали переламывать ВСУ: новости СВО на вечер 14 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: МО РФ

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что в зоне проведения специальной военной операции наступил перелом. По его словам, наступление украинской армии выдохлось, а у ВС РФ есть возможности продвигаться вперед. Главной задачей ВС России, по мнению эксперта, является выход на наиболее выгодные позиции до наступления плохой погоды.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО ночью 14 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Российские десантники разбили технику ВСУ на Артемовском направлении

На Артемовском направлении российские военные поразили при помощи FPV-дронов расположения и технику ВСУ. Двое украинских военных пытались спрятаться в блиндаже опорного пункта, но попали под прицел оператора БПЛА.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозаписи, на которых можно увидеть, как беспилотники атакуют огневые точки, системы наблюдения, а также пехоту противника в блиндаже и в здании.

Военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что действия ВСУ в зоне СВО превратились в разорванный «тришкин кафтан». По его словам, украинские войска пытаются сдержать ВС России, перебрасывая силы с Артемовского направления под Авдеевку. Вместе с тем Дандыкин отметил, что солдаты ВСУ сдадутся, как только населенный пункт полностью окружат.

Фото: МО РФ

ВСУ предрекли снарядную засуху и крупные потери

Военкор Александр Сладков заявил, что Вооруженные силы Украины в скором времени столкнутся со снарядной засухой. Журналист считает, что Киев не может влиять на снабжение армии боеприпасами, поскольку поставки идут с Запада, который не намерен строить для партнера дополнительные заводы.

Пленный украинский солдат Александр Бень рассказал о крупных потерях ВСУ под Работино. По его словам, бойцы Вооруженных сил России уничтожили более 60% 5-й роты 117-й отдельной механизированной бригады украинских военных в Запорожской области. Он уточнил, что солдаты погибли в результате обстрелов из танков, минометов и станковых противотанковых гранатометов.

ВСУ пытаются нарастить силы на Херсонском направлении

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Вооруженные силы Украины группируют резервы для форсирования Днепра. По его словам, украинская армия сосредоточила на правом берегу реки резервы в виде морской пехоты и подразделений понтонеров.

Кроме того, ВСУ попытались занять позиции у Антоновского моста, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя оперативных служб региона. Однако украинским военным помешали соединения группировки войск «Днепр». Минобороны России не комментировало эту информацию.

Подразделения Вооруженных сил России ликвидировали диверсионно-разведывательную группу ВСУ на острове Алешкинский, сообщили в Минобороны РФ. На Херсонском направлении были уничтожены более 40 украинских военных и техника противника, добавили в ведомстве.

Фото: МО Украины

Украину назвали большим неудобным чемоданом без ручки

Освобожденный в декабре 2022 года из американской тюрьмы россиянин Виктор Бут заявил, что США со временем перестанут поддерживать Украину из-за регулярного экономического и репутационного ущерба со стороны Киева. Он считает, что Украина стала для Вашингтона неудобным чемоданом без ручки, от которого рано или поздно придется отказаться.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков отметил, что Киев неизбежно отходит на второй план. По его мнению, для такого сценария есть три причины: украинский кризис успел поднадоесть, урегулирования конфликта на Украине в пользу Запада не просматривается, на Ближнем Востоке разгорелся конфликт.

Кроме того, обозреватели The Statesman отметили, что Украина оказалась на грани из-за потери поддержки международного сообщества. Издание отмечает, что на положение Киева негативно влияет и ситуация на фронте.

Ветеран разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер считает, что Вооруженные силы России показали впечатляющие результаты в ДНР и перешли в наступление по всей линии соприкосновения. По словам эксперта, успехи российских войск приблизили президента Украины Владимира Зеленского к катастрофе из-за коллапса ВСУ.

Эксперт назвал города, которые станут предметом торга на переговорах Зеленского с Россией

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор предположил, что на переговорах с российской стороной президент Украины Владимир Зеленский отдаст Москве Одессу и Харьков. Он отметил, что РФ не меняла свои условия для завершения конфликта.

При этом военный корреспондент Александр Сладков заявил, что переговоры Украины и России возможны при соблюдении шести условий. Одним из них является признание новых регионов РФ, а также Харьковской и Одесской областей как части РФ.

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