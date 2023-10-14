ВСУ попытались занять позиции у Антоновского моста в Херсонской области

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Подразделения Вооруженных сил Украины попытались высадиться возле Антоновского моста, расположенного в Херсонской области, сообщает ТАСС, ссылаясь на представителя оперативных служб региона. По его словам, соединения группировки войск «Днепр» пресекли наступление украинских военных. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Пресечена попытка высадки противника в направлении Антоновского моста. В результате огневого поражения уничтожены четыре лодки и более 20 боевиков ВСУ, — уточнил собеседник журналистов.

Кроме того, в районе Инженерного российские войска уничтожили гаубицу Д-30 с боекомплектом, у острова Алексеевский и населенного пункта Антоновка поражены скопления живой силы, а также две бронемашины противника. В островной зоне также был уничтожен пункт временной дислокации ВСУ.

Ранее уже сообщалось, что российские военные уничтожили три лодки с десантом ВСУ под Херсоном. В ходе боестолкновения было ликвидировано 16 украинских бойцов. Еще одна лодка была ликвидирована в районе Садового.

До этого при попытке высадиться на острове Большой Потемкин в устье Днепра украинские военные угодили в огневую ловушку ВС России. Тогда было уничтожено 12 военнослужащих ВСУ.